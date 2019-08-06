Футбол
Экс-защитник «Зенита» Шкртел может перейти в «Аталанту»Чемпионат вчера в 17:32
«Аталанта» ведёт переговоры с бывшим защитником «Зенита» словаком Мартином Шкртелом, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport italia. По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с заключением контракта с футболистом, который является свободным агентом.
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