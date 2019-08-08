Футбол

Экс-защитник «Спартака» может перейти в «Эвертон»Матч ТВ 08:46

«Эвертон» намерен заполучить защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо. По информации источника, ливерпульцы предпочитают взять 29-летнего игрока в аренду с последующим правом выкупа. Отметим, что трансферное окно в Англии закроется 8 августа в 19:00 (мск).
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Эвертон хочет заполучить экс-защитника «Спартака»

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