Футбол
Экс-защитник «Спартака» Сухи перешёл в «Аугсбург»Чемпионат 11:46
«Аугсбург» в официальном «твиттере» объявил о переходе чешского защитника Марека Сухи. Футболист являлся свободным агентом и достался немецкому клубу бесплатно. Сухи подписал с «Аугсбургом» контракт, который будет действовать до лета 2021 года.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
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