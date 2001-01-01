Футбол

Экс-защитник «Спартака» Сухи перешёл в «Аугсбург»Чемпионат 11:46

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«Аугсбург» в официальном «твиттере» объявил о переходе чешского защитника Марека Сухи. Футболист являлся свободным агентом и достался немецкому клубу бесплатно. Сухи подписал с «Аугсбургом» контракт, который будет действовать до лета 2021 года.
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