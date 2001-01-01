Футбол
Экс-защитник «Спартака» Сухи перешёл в «Аугсбург»Чемпионат 11:46
«Аугсбург» в официальном «твиттере» объявил о переходе чешского защитника Марека Сухи. Футболист являлся свободным агентом и достался немецкому клубу бесплатно. Сухи подписал с «Аугсбургом» контракт, который будет действовать до лета 2021 года.
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Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
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"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
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Политика
Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз
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Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
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Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times.
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Поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена сценаристов последнего сезона сериала «Игра престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса.
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Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
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Гаджеты
Живые фото печатных плат для смартфонов iPhone XI
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Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено в 14:43
Наука
Отказ от алкоголя способствует укреплению психического здоровья
Специалисты Гонконгского университета провели масштабное исследование, в ходе которого выявили, что отказ от алкоголя может улучшить психическое здоровье человека, сделав его более устойчивым к стрессовым и трудным жизненным ситуациям.В рамках исследования учёные сначала проанализировали данные, собранные во время исследования Family Court.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Ольга Орлова почтила память умершей Жанны Фриске в день ее рождения
Рядом с Фриске до самой смерти находились родители Владимир Борисович и Ольга Владимировна, сестра Наталья, а также ее близкая подруга и коллега Ольга Орлова.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей
Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
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Обновлено в 12:26
Игры
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В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В посольство США в Москве поступил звонок о «минировании»
Анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
Футбол
Неймар не прибыл вовремя в расположение ПСЖ
Бразильский нападающий Неймар не прибыл в назначенное время в расположение футбольного клуба ПСЖ для подготовки к сезону.
Обновлено в 13:51
Общество
На слова об умственных способностях женщин отреагировали в РПЦ
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин.
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В Подмосковье девочка пострадала при пожаре в таунхаусе
Обновлено в 15:24
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В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Экономика
Хорватия начала вступление в зону евро
Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
Обновлено в 14:33
Экономика
Deutsche Bank сократит 18 000 сотрудников из-за реструктуризации
Кроме того, банк сократит объем операций с фиксированным доходом. Реструктуризация обойдется Deutsche Bank в 7,4 млрд евро.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО
Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08