Футбол
Экс-защитник «Спартака» Сухи перешёл в «Аугсбург»Чемпионат 11:46
«Аугсбург» в официальном «твиттере» объявил о переходе чешского защитника Марека Сухи. Футболист являлся свободным агентом и достался немецкому клубу бесплатно. Сухи подписал с «Аугсбургом» контракт, который будет действовать до лета 2021 года.
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Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Экономика
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Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
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В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
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В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
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Около сотни радикалов перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne
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Экономика
Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян
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Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 17:27
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
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