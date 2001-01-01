Футбол
Экс-защитник «Спартака» Сухи перешел в «Аугсбург»Soccer.ru 11:57
Пресс-служба «Аугсбурга» объявила о переходе чешского защитника Марека Сухи, который в свое время выступал за «Спартак». Футболист достался немецкому клубу совершенно бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента. С «Аугсбургом» Сухи подписал контракт сроком до 2021 года.
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Уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%
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NewsOne предложил Зеленскому обсудить телемост Россия — Украина
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Обновлено в 08:15
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Политика
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По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
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