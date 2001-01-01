Футбол
Экс-защитник «Спартака» Сухи перешел в «Аугсбург»Soccer.ru 11:57
Пресс-служба «Аугсбурга» объявила о переходе чешского защитника Марека Сухи, который в свое время выступал за «Спартак». Футболист достался немецкому клубу совершенно бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента. С «Аугсбургом» Сухи подписал контракт сроком до 2021 года.
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