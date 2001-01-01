Футбол

Экс-защитник «Спартака» Сухи перешел в «Аугсбург»Soccer.ru 11:57

3 фото
Пресс-служба «Аугсбурга» объявила о переходе чешского защитника Марека Сухи, который в свое время выступал за «Спартак». Футболист достался немецкому клубу совершенно бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента. С «Аугсбургом» Сухи подписал контракт сроком до 2021 года.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Экс-защитник «Спартака» Сухи перешел в «Аугсбург»

Soccer.ru11:57

Экс-игрок «Спартака» перешел в «Аугсбург»

Матч ТВ12:30

Экс-игрок «Спартака» перешел в «Аугсбург»

Sportbox.RU12:30

Экс-защитник «Спартака» Сухи перешел в «Аугсбург»

Бомбардир.ру12:23

Сухи будет играть в бундеслиге

Советский спорт11:58

Экс-защитник «Спартака» Сухи перешёл в «Аугсбург»

Чемпионат11:46

Экс-защитник «Спартака» Сухи стал игроком «Аугсбурга»

Спорт-Экспресс11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Политика

Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы

Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.
Обновлено в 11:12
Здоровье

Анастасия Ракова: Специалисты не будут ждать обращений, а сами придут к горожанам

Как именно меняется социальное обслуживание в городе и какие еще нововведения собираются внедрять в социальной сфере, рассказывает заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено в 18:23
Политика

Названа дата премьеры фильма «В борьбе за Украину» с интервью Путина

Документальный фильм американского режиссёра Оливера Стоуна и режиссёра-документалиста Игоря Лопатёнка "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающий о происходящих в стране событиях после Майдана, в который войдёт интервью президента РФ Владимира Путина, будет представлен широкой публике 19 июля.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес

Плющенко ответил поборникам морали, обвинившим его в хвастовстве

Естественно, последовавший шквал недоумения вынудил Плющенко ответить на претензии и открытые обвинения в хвастовстве.
Обновлено в 08:24
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Авто

Мантуров назвал приблизительную стоимость седана Aurus Senat

Представитель Мантурова не стал называть «Ведомостям» ориентировочные цены других моделей марки (лимузин, кроссовер, фургон и проч.).
Обновлено в 05:25
Футбол

Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено в 18:00
Политика

Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды

Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
Обновлено в 18:22
Происшествия

В Абхазии девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Девять человек, в числе которых граждане России, пострадали в столкновении маршрутного микроавтобуса и иномарки в Абхазии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД Абхазии.
Обновлено в 18:38
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Гаджеты

Hisense U9e: первые в мире телевизоры с технологией Dual-Image

Компания Hisense анонсировала телевизоры серии U9e: утверждается, что это первые в мире панели, выполненные по технологии Dual-Image.
Обновлено в 10:51
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией остановлено

Указ о временном запрете авиаперелетов между Россией и Грузией президент РФ Владимир Путин подписал еще 21 июня - на следующий день после начала массовых протестов в Тбилиси.
Обновлено вчера в 23:58
Баскетбол

Второй номер драфта НБА-2014 подписал контракт с «Атлантой»

Обновлено в 16:51
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию

Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Кино

Умер режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 09:35
Политика

В Тбилиси начались столкновения между митингующими

В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Технологии

Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян

Эксперты Центробанка назвали основные методы похищения средств с банковских счетов россиян.
Обновлено в 19:20
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Наука

Анализ зубов белой акулы помог палеонтологам найти ее предка

Обновлено в 17:53
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Обновлено в 17:57
Экономика

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне

Пожар вспыхнул в понедельник в промышленной зоне в испанской провинции Барселона в результате работы сотрудников с химическими веществами, 23 человека пострадали, сообщает агентство Europa Press.
Обновлено в 18:22
Общество

Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Политика

В США из предвыборной гонки вышел первый демократ

В США из предвыборной гонки вышел представитель Демократической партии конгрессмен от Калифорнии 38-летний Эрик Суолуэлл.
Обновлено в 17:57
Политика

Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.
Обновлено в 11:01
Игры

Синдел появится в Mortal Kombat 11

В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марек Сухи
Чешский футболист
Чешский футболист, защитник.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное