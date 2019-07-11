Защитник Иван Маркано подписал контракт с «Порту». Футболист до этого уже выступал за португальский клуб. После четырех сезонов в «Порту» испанец прошлым летом перешёл в «Рому».

Экс-защитник «Рубина» Маркано перешёл в «Порту» из «Ромы»

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