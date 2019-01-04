Футбол

Экс-защитник «Реала» Пепе может перейти в «Порту»
Sport24.ru
14:36

Защитник Пепе близок к возвращению в «Порту», сообщает издание Record. Экс-игрок «Реала» в данный момент является свободным агентом, после ухода из турецкого «Бешикташа». Пепе уже выступал за «Порту» в период с 2004 по 2007 год.
Sport24.ru14:36

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Пепе близок к возвращению в «Порту»

Sportbox.RU15:52

Пепе близок к возвращению в «Порту»

Евро-футбол.ру11:42

Экс-защитник «Реала» Пепе может перейти в «Порту»

Sport24.ru14:36

Пепе близок к возвращению в «Порту»

Чемпионат14:35

Пепе вернется в «Порту»

Sports.ru14:24

Пепе близок к возвращению в «Порту»

Спорт-Экспресс11:18

Пепе близок к возвращению в «Порту»

Матч ТВ15:52
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