Футбол

Экс-защитник «Реала» Пепе может перейти в «Порту»
Sport24.ru
вчера в 14:36

Защитник Пепе близок к возвращению в «Порту», сообщает издание Record. Экс-игрок «Реала» в данный момент является свободным агентом, после ухода из турецкого «Бешикташа». Пепе уже выступал за «Порту» в период с 2004 по 2007 год.
Sport24.ruвчера в 14:36

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Пепе близок к возвращению в «Порту»

Матч ТВвчера в 15:52

Экс-защитник «Реала» Пепе может перейти в «Порту»

Sport24.ruвчера в 14:36

Пепе близок к возвращению в «Порту»

Чемпионатвчера в 14:35

Пепе близок к возвращению в «Порту»

Евро-футбол.рувчера в 11:42

Пепе вернется в «Порту»

Sports.ruвчера в 14:24

Пепе близок к возвращению в «Порту»

Спорт-Экспрессвчера в 11:18

Пепе близок к возвращению в «Порту»

Бомбардир.рувчера в 12:49
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Футбол

Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке

Обновлено вчера в 17:53
Футбол

Гвардьола получил предупреждение за матч с «Ливерпулем»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола получил предупреждение от футбольной ассоциации Англии за поведение в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (2:1). 47-летний специалист наказан за то, что демонстративно бросил шарф на землю и накричал на резервного арбитра.
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Футбол

Денис Суарес может перейти из «Барселоны» в «Арсенал»

Обновлено в 01:12
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«Тоттенхэм» в гостях провел матч с клубом «Транмир Роверс» в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
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Годин дал согласие на переход в «Интер»

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Бэйл получил 22 травмы за время выступления в «Реале»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл получил травму в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2). Валлиец не смог вернуться на поле после перерыва, вместо него в игру вошел полузащитник Иско.
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Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Барселоне" удалось договориться с полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо по условиям личного контракта.
Обновлено вчера в 12:35
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Московский «Спартак» подписал двух игроков «Чертаново»

Воспитанники футбольной школы "Чертаново" Наиль Умяров и Максим Глушенков стали игроками московского "Спартака", сообщается на странице футбольной школы "Чертаново" "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 13:35
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Соланке перешел из «Ливерпуля» в «Борнмут»

Обновлено вчера в 11:11
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«Рубин» на первом сборе сыграет с «Вииторулом» и «Дьошдьором»

«Рубин» назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе. Сбор продлится с 4 по 17 января. В Турции казанцы проведут две игры.
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Риисе стал спортивным директором мальтийского клуба

Бывший защитник «Ливерпуля» Йон-Арне Риисе стал спортивным директором мальтийского футбольного клуба «Биркиркара».
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Два испанских клуба претендуют на Алексиса Санчеса из «МЮ»

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Бендтнер отделался домашним арестом за нападение на таксиста

Домашний арест является альтернативной мерой наказания. Напомним, в ночь с 8 на 9 октября Бендтнер напал на таксиста и сломал ему челюсть.
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ЦСКА опубликовал «секретное» видео с Леонидом Слуцким

В первом опубликованном видео в роли повара появился бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.
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