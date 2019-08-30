Футбол

МК-СпортМК-СпортЭкс-защитник «Локомотива» Спахич попал в аварию

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич попал в серьезную автомобильную аварию. Об этом сообщает издание сообщает HSV News English. По данным СМИ, 39-летний Спахич ехал на пассажирском сидении автомобиля, попавшего в аварию.
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