Футбол
МК-СпортЭкс-защитник «Локомотива» Спахич попал в аварию
Бывший защитник «Локомотива» и сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич попал в серьезную автомобильную аварию. Об этом сообщает издание сообщает HSV News English. По данным СМИ, 39-летний Спахич ехал на пассажирском сидении автомобиля, попавшего в аварию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:29, Вашингтон
Происшествия
В Китае за убийство и изнасилование пассажирки казнили таксиста
В Китае казнили водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi после того как мужчины был признан виновным в изнасиловании, ограблении и убийстве 19-летней пассажирки.
Регион online 12:01
Экономика
ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку
Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк).
Известия 10:06
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер 08:08
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали своих соперников в Лиге Европы
Футбольный клуб ЦСКА (Москва) на групповой стадии Лиги Европы сыграет в группе H с «Лудогорцем» (Болгария), «Эспаньолом» (Испания), «Ференцварошем» (Венгрия).
News.ru 07:44
Политика
Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
RT на русском 11:57
Политика
Путин назвал правильное количество детей в семье
Sputnik Таджикистан 08:28
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ 18:09
Происшествия
При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека
Число погибших в результате аварийной посадки Ан-2 в тайге в Якутии, по уточнённым данным МЧС, увеличилось до двух.
RT на русском 08:32
Политика
В Конгрессе США выразили озабоченность состоянием демократии в Польше
Представители властей США направили польским коллегам письмо с просьбой устранить изъяны демократии в стране.
Life.ru 19:10
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Авто
УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
Новые автомобили 11:58
Гаджеты
Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий
Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.
News.ru 09:47
Политика
Борис Джонсон мечтал в детстве стать рок-звездой
Нынешний глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в детстве выбирал между тем, чтобы стать рок-звездой или владеть сетью супермаркетов.
Комсомольская правда 19:59
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Здоровье
Помидоры помогают снизить риск развития рака матки и простаты
Регулярное употребление помидоров помогает снизить вероятность возникновения рака матки, мочевого пузыря, желудка и простаты, пишет Live24.
Волгоградская правда 05:02
Политика
Медведев распорядился создать пассажирский флот на Волге
Разработать проект строительства пассажирского флота на Волге поручил правительству премьер-министр Дмитрий Медведев.
Евразия Daily 20:13
Авто
Доля продаж корейских машин в России превысила 24%
Новые автомобили 02:36
Энергетика
Минск разработал альтернативы импорту российской нефти
Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА".
Газета.Ru 12:53
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика
США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1
Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.
ТАСС 18:56
Политика
Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском 15:38
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04