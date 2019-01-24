Бывший защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили продолжит карьеру в «Тамбове». Об этом сообщил официальный сайт «Гомеля». В январе 2019 года было объявлено о возвращении Тетрашвили в «Анжи», но клуб по техническим причинам не смог заявить защитника, и 9 марта того же года он стал игроком белорусского клуба.

Происшествия В Москве задержаны офицеры «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ По данным других источников, близких к ФСБ, помимо двух задержанных во вторник, 4 июля, в четверг были задержаны ещё шесть сотрудников спецслужбы.

Политика Глава ВЦИОМ: Путин уже ищет преемника Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров в интервью "Российской газете" высказал мнение, что президент Владимир Путин уже начал поиски преемника.

Политика Гройсман снова пригрозил уволить главу «Нафтогаза» Напомним, что в апреле Гройсман пригрозил уволить главу «Нафтогаза» за отказ снизить цены на газ.

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.

Политика Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке В мусорном баке на севере Лондона были обнаружены тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне.

Политика Украина заинтересовалась освоением Арктики Украина может начать активно работать в арктическом регионе, где ее присутствие сейчас минимально, заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, пишет газета High North News.

Политика Депутаты гордумы Екатеринбурга не оценили отчет Высокинского Сегодня мэр Екатеринбурга все-таки смог отчитаться перед депутатами городской думы о работе, проделанной за четыре месяца.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Происшествия В Камышине скончался рабочий от ожогов 100% поверхности тела Рабочего госпитализировали с ожогами 100% поверхности тела после взрыва на территории пункта по приему металлолома, как сообщают местные СМИ.

Общество В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».

Космос LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова снялась в откровенной фотосессии Откровенная фотосессия состоялась в рамках рекламы нижнего белья. Дочь Ларисы Гузеевой часто шокирует пользователей Сети.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Транспорт Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург» Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.

Технологии Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз Новая технология расшифровки ДНК Американская компания Axbio, основанная выходцем из России Игорем Ивановым, разработала новую технологию генетического секвенирования (расшифровки цепочки ДНК) и представила первый продукт компании, применяющий данную технологию на практике – компактный секвенатор AXP100.

Происшествия В Екатеринбурге загорелись балконы на трех этажах пятиэтажного дома Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Авто В России начались продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.

Авто BMW и Daimler будут вместе разрабатывать автопилоты Автопроизводители BMW и Daimler объявили о начале сотрудничества в сфере автономного вождения.

Происшествия МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.

Транспорт Смольный решил, когда «Новокрестовскую» и «Беговую» приведут в порядок На станциях петербургской подземки «Новокрестовская» и «Беговая» (где на стенах не хватает плитки, а также не работают траволаторы) все недочеты должны быть устранены к декабрю 2019 года.