Футбол

Экс-защитник «Анжи» Тетрашвили стал игроком «Тамбова»Чемпионат 03:22

Бывший защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили продолжит карьеру в «Тамбове». Об этом сообщил официальный сайт «Гомеля». В январе 2019 года было объявлено о возвращении Тетрашвили в «Анжи», но клуб по техническим причинам не смог заявить защитника, и 9 марта того же года он стал игроком белорусского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-защитник «Анжи» Тетрашвили стал игроком «Тамбова»

Чемпионат03:22

«Тамбов» подписал бывшего капитана «Анжи»

Soccer.ru05:08

Экс-защитник «Анжи» продолжит карьеру в РПЛ

Матч ТВ05:05

Экс-футболист «Анжи» Тетрашвили перейдет в «Тамбов»

РИА Новости03:47

Экс-капитан «Анжи» Тетрашвили продолжит карьеру в «Тамбове»

Sport24.ru04:29

«Тамбов» подписал экс-защитника «Анжи» Тетрашвили

Sports.ru02:58

Экс-защитник «Анжи» стал игроком «Тамбова»

Спорт-Экспресс03:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Происшествия

Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Политика

В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне

В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Кембридже сбежавшего трехметрового питона нашли на дереве

Змея сбежала из дома несколько дней назад Сбежавший в Кембридже трехметровый питон найден и возвращен хозяину, сообщила местная полиция в своем микроблоге в Twitter.
Обновлено в 06:13
Политика

Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Обновлено в 06:42
Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Политика

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Общество

В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле

При выборе детского автомобильного кресла необходимо учитывать возраст, вес и рост ребенка, сообщает 5 июля Российская система качества (Роскачество).
Обновлено в 02:57
Происшествия

МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова

Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Обновлено в 06:33
Авто

На АвтоВАЗе снова запустили конвейеры

С сегодняшнего дня АвтоВАЗ возобновляет производство на своих заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:32
Политика

Партия Зеленского испугалась срыва выборов в Раду

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала 1+1, что выборы в Верховную Раду находятся под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 23:08
Авто

Кроссовер BMW X7 превратили в пикап

Немецкая компания BMW выпустила экспериментальную версию пикапа, построенную на базе кроссовера X7.
Обновлено в 06:09
Недвижимость

Цены на вторичное жилье в России достигли четырехлетнего максимума

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в июне 2019 года выросла на 7,8%, до 64,8 тыс. руб. Это максимум с июня 2015 года, когда значение достигало 64,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщают в пресс-релизе аналитики портала "Aвито-Недвижимость".
Обновлено в 04:16
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено вчера в 08:53
Армия и оружие

Генерал ВСУ рассказал об обстановке возле Станицы Луганской

После разведения сил в районе Станицы Луганской, расстояние между военнослужащими Народной милиции ЛНР и боевиками ВСУ составляет два километра.
Обновлено в 02:24
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке

МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Общество

Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Космос

Астероид весом 55 млн тонн приблизится к Земле в октябре

Диаметр Asteroid FT3 составляет 340 метров, вес – 55 миллионов тонн.
Обновлено в 06:42
Политика

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия

В Турции два человека погибли при взрыве машины

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в автомобиле в городе Рейханлы в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай, передает агентство Anadolu.
Обновлено в 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное