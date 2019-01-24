Футбол
Экс-защитник «Анжи» Тетрашвили стал игроком «Тамбова»Чемпионат 03:22
Бывший защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили продолжит карьеру в «Тамбове». Об этом сообщил официальный сайт «Гомеля». В январе 2019 года было объявлено о возвращении Тетрашвили в «Анжи», но клуб по техническим причинам не смог заявить защитника, и 9 марта того же года он стал игроком белорусского клуба.
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