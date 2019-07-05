Футбол

Экс-защитник «Анжи» Тетрашвили стал игроком «Тамбова»Чемпионат 03:22

Бывший защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили продолжит карьеру в «Тамбове». Об этом сообщил официальный сайт «Гомеля». В январе 2019 года было объявлено о возвращении Тетрашвили в «Анжи», но клуб по техническим причинам не смог заявить защитника, и 9 марта того же года он стал игроком белорусского клуба.
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Экс-капитан «Анжи» Тетрашвили продолжит карьеру в «Тамбове»

Sport24.ru04:29

Экс-защитник «Анжи» Тетрашвили стал игроком «Тамбова»

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Экс-защитник «Анжи» продолжит карьеру в РПЛ

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