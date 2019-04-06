Происшествия
Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообществаРоссийская газета 11:52
Следственный комитет объявил о том, что он нашёл новую уголовную статью для бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова На этот раз обвинение гораздо серьёзнее тех, что предъявляли раньше - статья 210 (" Организация преступного сообщества") УК РФ.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
Происшествия
В Туапсе потушили пожар на нефтебазе
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова: «Я боялась остаться одна»
Телеведущая до последнего пыталась сохранить отношения с Кержаковым еще и потому, что боялась не справиться, оставшись вдвоем с сыном.
Обновлено в 16:30
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено в 18:13
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Политика
ЦИК Украины 7 апреля объявит официальные итоги первого тура выборов
"7 апреля ориентировочно в 12:00 (время совпадает с московским) состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 10:39
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол
Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в Неву
Легковой автомобиль вылетел с набережной Лейтенанта Шмидта и упал в реку Неву в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:03
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика
Анализам Порошенко и Зеленского не доверяет Минздрав Украины
Сомнения в результатах анализов на наркотики кандидатов в президенты Украины Петра Порошенка и Владимира Зеленского выразила глава Минздрава Украины Ольга Супрун, 6 апреля сообщает Московский комсомолец со ссылкой на УНН.
Обновлено в 18:27
Политика
Трамп не стал читать доклад Мюллера
В конце марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини
Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Космос
Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни
Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено вчера в 08:22
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Футбол
«Спартак» проиграл первый матч при Кононове в РПЛ
«Спартак» проиграл ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ (0:2). Это первый проигранный матч «Спартака» в чемпионате России при Олеге Кононове (возглавляет команду с 12 ноября 2018 года).
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
На Украине прошли испытания ракеты «Нептун»
Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении испытаний под Одессой крылатой ракеты «Нептун».
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей
Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
36-летняя Сати Казанова задумалась о беременности
14 октября 2017 года Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
Обновлено в 10:40
Технологии
Роботы научились читать эмоции человека
Ли и Лю ускорили время отклика, объединив два видеофильтра предварительной обработки с другой парой существующих программ, чтобы помочь роботу классифицировать эмоции на основе более чем 3500 вариаций выражения лица человека.
Обновлено в 15:52
Политика
Сербская оппозиция провела акцию протеста в Белграде
Антиправительственная акция протеста оппозиционного движения "Союз за Сербию" прошла в субботу вечером в Белграде.
Обновлено в 14:08
Театры
Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра
С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:10
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли два человека
Обновлено в 17:41
Армия и оружие
В ДНР сообщили о столкновениях между националистами и пограничниками
В ответ в качестве мести и устрашения снайпер националистов выстрелил в пограничника без намерения убивать, считает Безсонов.
Обновлено в 16:51
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Общество
Появление «авторок» и «блогерок» в словарях отсрочили на десятилетия
Время для фиксации в языке слов «авторка» и «блогерка», за введение которых в употребление выступают феминистки, еще не пришло.
Обновлено в 07:43
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50