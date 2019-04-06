Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообществаРоссийская газета 11:52

Следственный комитет объявил о том, что он нашёл новую уголовную статью для бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова На этот раз обвинение гораздо серьёзнее тех, что предъявляли раньше - статья 210 (" Организация преступного сообщества") УК РФ.
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Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

РБК11:23

Адвокат экс замминистра культуры РФ Пирумова подтвердил: ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества

Эхо Москвы12:27

Следователи предъявили новое обвинение бывшему заместителю Мединского

Ведомости09:01

Экс-замминистру культуры Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Коммерсантъ08:52

Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже

РИА Новости08:46

Экс-замминистру культуры предъявлено новое обвинение, сообщил источник

Газета.Ru08:27

Источник: Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества

ТАСС08:19
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Футбол

Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
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Ученые назвали главную причину рака

Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
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Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
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Армия и оружие

Спикер парламента Словакии считает неприемлемым присутствие в стране армии США

Спикер парламента Словакии, глава входящей в правительственную коалицию Словацкой национальной партии Андрей Данко считает, что нельзя включать в готовящийся договор о сотрудничестве с США в сфере обороны положения о размещении на территории страны американских военнослужащих, передает в воскресенье, 7 апреля, Словацкое радио.
Обновлено в 18:41
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Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете

Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
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NASA ведет наблюдение за огромным количеством опасных астероидов

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В Европе арестованы десятки албанских мафиози

На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
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Общество

В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой

Обновлено в 15:52
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
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Православные встречают Благовещение

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Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева позволить главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену въехать на Украину.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие

Батальон военной полиции ЮВО вернулся из Сирии в Чечню

Обновлено в 05:06
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Политика

В G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Главы МИД стран G7 по итогам саммита во Франции призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Обновлено в 16:08
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей

Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв

Обновлено в 18:20
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Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

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Шоу-бизнес

Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

Обновлено в 18:13
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Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов

Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

ВКС испытали комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

Воздушно-космические силы (ВКС) России испытали зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», сообщил командующий войсками ПВО—ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено в 15:21
Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе

Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:00
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Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
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Названы самые полезные и вредные супы в России

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«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ

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Армия и оружие

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47
Политика

Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit

Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление

Обновлено 04 апреля в 01:20
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