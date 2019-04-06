Происшествия
Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообществаРоссийская газета 11:52
Следственный комитет объявил о том, что он нашёл новую уголовную статью для бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова На этот раз обвинение гораздо серьёзнее тех, что предъявляли раньше - статья 210 (" Организация преступного сообщества") УК РФ.
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Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
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Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
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Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
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Мошенники сдавали в сервисные центры поддельные iPhone, а взамен получали новые оригинальные смартфоны, которые потом продавали Власти США раскрыли схему, с помощью которой двум китайским студентам за год удалось обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов.
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Политика
В Турции заявили, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО
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Обновлено в 14:37
Армия и оружие
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