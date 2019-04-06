Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообществаРоссийская газета 11:52

Следственный комитет объявил о том, что он нашёл новую уголовную статью для бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова На этот раз обвинение гораздо серьёзнее тех, что предъявляли раньше - статья 210 (" Организация преступного сообщества") УК РФ.

Политика Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Хоккей Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛ НХЛ назвала тройку лучших звезд игрового дня, и первое место в этом списке занял также Панарин. Бобровский стал третьей звездой.

Происшествия Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.

Происшествия Стрельба в Дании: ранены несколько человек В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Хоккей Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.

Политика Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.

Шоу-бизнес Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.

Политика ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.

Гаджеты Студенты из Китая обманули Apple почти на 1 млн долларов Мошенники сдавали в сервисные центры поддельные iPhone, а взамен получали новые оригинальные смартфоны, которые потом продавали Власти США раскрыли схему, с помощью которой двум китайским студентам за год удалось обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов.

Политика В Турции заявили, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что, покупая российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, Турция обеспечивает не только собственную безопасность, но и безопасность НАТО и ЕС.

Армия и оружие В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ» В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.