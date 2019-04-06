Происшествия
Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообществаРоссийская газета 11:52
Следственный комитет объявил о том, что он нашёл новую уголовную статью для бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова На этот раз обвинение гораздо серьёзнее тех, что предъявляли раньше - статья 210 (" Организация преступного сообщества") УК РФ.
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