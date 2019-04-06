Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообществаРоссийская газета 11:52

Следственный комитет объявил о том, что он нашёл новую уголовную статью для бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова На этот раз обвинение гораздо серьёзнее тех, что предъявляли раньше - статья 210 (" Организация преступного сообщества") УК РФ.
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Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

РБК11:23

Источник: Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества

ТАСС08:19

Следователи предъявили новое обвинение бывшему заместителю Мединского

Ведомости09:01

Экс-замминистру культуры Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Коммерсантъ08:52

Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже

РИА Новости08:46

Экс-замминистру культуры предъявлено новое обвинение, сообщил источник

Газета.Ru08:27

Адвокат экс замминистра культуры РФ Пирумова подтвердил: ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества

Эхо Москвы12:27
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