Происшествия
Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообществаРБК 11:23
Бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Федор Куприянов.
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