Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообществаРБК 11:23

Бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Федор Куприянов.
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Экс-замминистру культуры Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Коммерсантъ08:52

Адвокат экс замминистра культуры РФ Пирумова подтвердил: ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества

Эхо Москвы12:27

Следователи предъявили новое обвинение бывшему заместителю Мединского

Ведомости09:01

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

РБК11:23

Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже

РИА Новости08:46

Экс-замминистру культуры предъявлено новое обвинение, сообщил источник

Газета.Ru08:27

Источник: Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества

ТАСС08:19
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