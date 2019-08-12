Происшествия
Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры ПирумоваРИА Новости 08:30
Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов. "Суд изменил меру пресечения на домашний арест", - сказал Куприянов.
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с чего всё началось
Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве новых корпусов Эрмитажа, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.Агентство Москва08:04
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