Происшествия
Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арестИзвестия 08:26
Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, арестованный по делу о мошенничестве, переведен из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Мосгорсуд, передает агентство городских новостей «Москва».
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Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве новых корпусов Эрмитажа, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.Агентство Москва08:04
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:32, Вашингтон
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Обновлено в 10:17
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Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Политика
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В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
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Обновлено в 06:07
Общество
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Обновлено вчера в 22:00
Экономика
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Обновлено в 12:32
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Обновлено в 10:18
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"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
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Низкое качество медицинского обслуживания является самой большой проблемой в жизни заключенного.
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