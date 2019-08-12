Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве новых корпусов Эрмитажа, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

с чего всё началось

Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, арестованный по делу о мошенничестве, переведен из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Мосгорсуд, передает агентство городских новостей «Москва».

Общество Как дворник из Подмосковья оказалась должна 2 млрд рублей История дворника из Подмосковья, которая оказалась должна 2 млрд рублей из-за действий мошенников, стала поводом вспомнить о судьбах людей, которые сталкиваются с огромными долгами за кредиты, которые они не брали.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.

Гаджеты Samsung и Xiaomi представили сенсор для 108-мегапиксельной камеры Как предположил тогда инсайдер Ice Universe в своём Twitter, камеру на 108 Мп получит смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Она сможет создавать изображения с разрешением 12 032 x 9024 пикселей.

Наука Ученые рассказали, какая эпидемия грозит человечеству в скором времени Ранее ученые заявляли, что больницы и госпитали могут стать очагами новых смертоносных эпидемий из-за бактерий, которые выработали устойчивость к современным антибиотикам.

Шоу-бизнес Поклонники не смогли отличить дочь Екатерины Климовой от мамы В комментариях поклонники заметили, что Елизавету невозможно отличить от своей знаменитой мамы и они даже поначалу их перепутали.

Авто Фирма Fisker дополнит линейку электрическим пикапом Компания Fisker шутит: «Если дизайнер Хенрик Фискер не станет осторожнее, он выложит так много тизеров своего электрического кроссовера, что публика сможет собрать машину по кусочкам до официальной презентации».

Футбол Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром» Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.

Кино Якутскую статуэтку доставили автору «Игры престолов» Джорджу Мартину Серебряную статуэтку Джона Сноу из телесериала "Игра престолов" передали помощнице писателя Джорджа Мартина, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РИА Новости.

Происшествия В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.

Политика Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.

Общество Военнослужащим упростят условия для вступления в ипотеку Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, на основании письменного обращения смогут добровольно участвовать в накопительно-ипотечной системе (НИС) жилищного обеспечения.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Технологии Телефонные мошенники придумали новый способ обмана Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».

Происшествия Еще один ребенок умер после ДТП с автобусом под Новороссийском В больнице 12 августа скончался еще один ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новороссийском Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg.

Общество Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят» Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».

Происшествия Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Общество Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.

Кино Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.

Технологии The Insider и Bellingcat заявили о попытке взлома со стороны ГРУ The Insider сообщил, что журналисты издания и расследовательской группы Bellingcat подверглись хакерской атаке со стороны Главного разведывательного управления России (ГРУ).

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.