Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арестИзвестия 08:26

Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, арестованный по делу о мошенничестве, переведен из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Мосгорсуд, передает агентство городских новостей «Москва».
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с чего всё началось

Суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-замминистра культуры России Г.Пирумова

Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве новых корпусов Эрмитажа, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
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Григорий Ульянович Пирумов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и государственный деятель, кандидат физико-математических наук, cтатс-секретарь-заместитель Министра культуры Российской Федерации с 8 сентября 2015 по 6 декабря 2016 года. Сознался в мошенничестве и был осужден в 2017 году; в мае 2018 года был арестован по новому делу о хищении средств, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа.
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