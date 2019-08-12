Происшествия
Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арестИзвестия 08:26
Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, арестованный по делу о мошенничестве, переведен из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Мосгорсуд, передает агентство городских новостей «Москва».
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Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве новых корпусов Эрмитажа, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.Агентство Москва08:04
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