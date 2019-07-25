Политика
Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкераВоенное обозрение 01:49
Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила. Об этом заявил экс-заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский в интервью "Обозревателю".
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Украина призвала готовиться к военному ответу Москвы на задержание танкера
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