Происшествия
Экс-замглавы Росгеологии предъявлено обвинение в мошенничествеBFM.ru 08:17
Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено бывшему первому заместителю главы Росгеологии Руслану Горрингу. Об этом говорится в материалах дела, озвученных в Домодедовском городском суде Московской области, отмечает ТАСС.
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Политика
Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.
Обновлено в 08:02
Кино
Умер народный артист Владимир Этуш
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Россияне заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Осло
Обновлено в 08:42
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Чувашский чиновник объяснил маленькую зарплату бюджетников их ленью
Трудолюбивые бюджетники получают хорошую зарплату, остальные просто мало работают, считает руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев.
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Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Енисей» в 19-м туре чемпионата России
Футболисты самарских "Крыльев Советов" разгромили красноярский "Енисей" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.
Обновлено в 07:56
Политика
Порошенко заявил об освобождении Украины от культурной оккупации
Президент Украины Петр Порошенко объявил Украину свободной от культурной оккупации. Об этом в субботу, 9 марта, сообщает «Интерфакс».
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Политика
У администрации президента Украины националисты атаковали полицейских
Ситуацию удалось к настоящему времени нормализовать, как утверждают украинские правоохранители.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Италии дилер продавал наркотики и заполнял на них квитанции
В итальянском городе Сансеполькро полиция арестовала мужчину, который продавал клиентам марихуану, тщательно заполняя квитанции об оплате с указанием проданного товара, передает РИА "Новости".
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Общество
Минтруд назвал профессии с лучшими условиями для трудоустройства
Министерство труда и соцзащиты России определило, обладатели каких профессий могут быстрее всего найти работу с помощью службы занятости, сообщает RT.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о провокации со стороны ВСУ
Представитель оборонного ведомства республики не исключил, что представители украинской стороны в СЦКК представят официально доведенную информацию, как нарушение режима прекращения огня со стороны Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Краснодаре воспитательница детсада забыла ребенка на улице
В Краснодаре воспитательница из частного детского сада во время прогулки забыла полуторагодовалого ребенка на улице.
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Религия
В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье
В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.
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Футбол
Гвардиола может сменить Аллегри в «Ювентусе»
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом
В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.
Обновлено в 07:41
Политика
Госдеп намерен противодействовать «российскому влиянию» на Балканах
США и страны Евросоюза намерены разработать стратегию по противодействию "российскому влиянию" на Балканах, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Похороны бойца ВСУ во Львове обернулись скандалом
Обновлено в 08:55
Политика
В СБУ объяснили запрет на въезд австрийскому репортеру
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила запрет на въезд в страну руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу, причиной стали опасения за его жизнь.
Обновлено в 07:02
Политика
Игорь Стрелков выставил на продажу медаль за воссоединение Крыма с Россией
Экс-командир ополчения в Славянске, бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) выставил на аукцион медаль в память воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
Обновлено в 08:39
Общество
В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок
Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства.
Обновлено в 07:27
Общество
Ветер стихнет в Петербурге к воскресенью
В воскресенье в Петербурге ожидается облачная погода без сильного ветра.
Обновлено в 08:54
Транспорт
В Санкт-Петербурге закрыли аэропорт Пулково из-за метели
Обновлено в 04:56
Политика
В Сирии умер ребёнок террористки из Британии
Адвокат 19-летней Шамимы Бегум, примкнувшей в Сирии к «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России), и которой власти Великобритании отказали в возвращении в страну, сообщил о смерти её новорожденного сына в лагере для беженцев.
Обновлено в 08:45
Политика
Путин поручил создать четыре музейных комплекса
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание и функционирование культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.
Обновлено в 06:15
Общество
Российская чиновница отказалась от подаренного Porsche
Обновлено в 06:54
Политика
«Желтые жилеты» заблокировали мост у Эйфелевой башни
Манифестанты из числа "желтых жилетов" заблокировали в субботу в Париже мост Йена, ведущий через Сену к Эйфелевой башне.
Обновлено в 05:25
Политика
Евросоюз введет визы для граждан США
Европейский союз введет визы для американских граждан в 2021 году, передает CNN. Как отмечается, об этом было объявлено в пятницу, 8 марта.
Обновлено в 04:40
Политика
Экс-глава МИД ФРГ допустил, что Меркель оставит пост досрочно
Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль предположил, что канцлер Ангела Меркель не доработает четвертый срок и покинет пост раньше.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В сирийской Хаме двое детей погибли при взрыве мины, сообщили СМИ
Двое детей погибли в субботу, подорвавшись на мине в сирийской провинции Хама, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 08:56