Происшествия

Экс-замглавы «Росгеологии» был осужден и сменил фамилиюREGNUM вчера в 17:56

Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг, задержанный во «Внуково» 7 марта, скрывался от следствия под чужой фамилией, был объявлен в розыск и осужден к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области.
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Экс-замглавы Росгеологии Горринга обвинили в мошенничестве на 5 млн рублей

ТАССвчера в 10:01

Что произошло за день: суббота, 9 марта

Интерфаксвчера в 13:30

Билеты на разные рейсы не спасли Ганижева-Горринга от ареста

Вести.Ruвчера в 12:22

СКР заявил о побеге Горринга от следствия под чужой фамилией в 2012 году

РБКвчера в 10:48

Суд в подмосковном Домодедове на два месяца заключил под стражу бывшего замглавы Росгеологии Руслана Горринга

Эхо Москвывчера в 23:02

«Стримера из Росгеологии» Горринга отправили в СИЗО на два месяца

Росбалтвчера в 09:57

Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг арестован до 7 мая

Коммерсантъвчера в 09:49
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Происшествия

Экспертно-криминалистический центр МВД загорелся в центре Москвы

Пожар произошел в здании экспертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ по Москве, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:07
Политика

Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США

Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве украли более 4 млн рублей

Обновлено в 03:35
Политика

Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России

Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

В Москве при частичном обрушении башенного крана пострадал человек

На проспекте Мира в Москве частично обрушился башенный кран, пострадал один человек. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 03:38
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Россияне потребовали запретить съемки «Брата-3»

Обновлено вчера в 21:10
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Названы самые богатые актеры России

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Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол победил американца Джо Смита-младшего и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Поэтесса Лола Льдова погибла в Москве

Обновлено в 04:01
Хоккей

Кучеров установил рекорд «Тампы» по очкам за сезон НХЛ

Обновлено вчера в 21:12
Политика

Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США

Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 23:36
Религия

Православные встречают Прощеное воскресенье

10 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник и продлится семь недель.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

Как спасся Юрий Юдин из группы Дятлова

В ожидании поездки комиссии Генпрокуратуры на перевал Дятлова с целью установления причин гибели туристической группы в ночь на 2 февраля 1959 года "Газета.Ru" продолжает знакомить с участниками рокового похода.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

Илон Маск подсел на русские мемы

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации».
Обновлено в 02:42
Происшествия

Министр здравоохранения Туниса подал в отставку после гибели в больнице 11 новорожденных

Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в субботу в отставку после того, как не менее 11 новорожденных погибли за сутки в центре акушерства и неонатологии в столице этого североафриканского государства.
Обновлено вчера в 19:30
Спорт

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал на Универсиаде

Российские биатлонистки утром в воскресенье в Красноярске заняли весь пьедестал в масс-старте на 12,5 км на Универсиаде.
Обновлено в 02:04
Политика

Украинские националисты попытались прорваться к Порошенко в Черкассах

Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В США освободили 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах

Полиция спасла 26 женщин, попавших в сексуальное рабство в массажных салонах в Сиэтле в США.
Обновлено в 03:09
Политика

Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко

Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 16:52
Транспорт

В московских аэропортах задержаны и отменены несколько рейсов

В московском аэропорту Домодедово шесть рейсов задержаны и восемь отменены.
Обновлено 08 марта в 03:49
Политика

WSJ: Трамп планирует увеличить расходы на освоение Луны

Американский лидер Дональд Трамп планирует запросить у конгресса дополнительные расходы на освоение Луны на $500 млн, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:13
Политика

Русские хакеры сменили стратегию — США расколоты перед выборами 2020

Для подрыва американских выборов 2020 года русские хакеры и интернет-тролли радикально сменили стратегию кибервойны, сообщает 9 марта агентство Bloomberg со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.
Обновлено вчера в 19:22
Общество

Учёные рассказали о темпах потепления в Арктической зоне России

Отмечается, что скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период «глобального потепления» (за 1976—2018 годы) составила 0,69 °С за десять лет.
Обновлено в 00:30
Происшествия

При турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

В Польше штормовой ветер оставил без электричества 150 тысяч жителей

Обновлено в 03:55
Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено вчера в 12:02
Общество

Скончался внук адмирала Колчака

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Попытка кита проглотить дайвера попала на видео

У побережья Южной Африки кит едва не проглотил подводного фотографа Райнера Шимпфа, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Семья американского подростка намерена предъявить CNN иск на $250 млн

Родители американского подростка Николаса Сэндмана намерены предъявить телекомпании CNN иск на $250 млн.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

В Москве устроили массовую драку водители грузовых такси

Потасовка со стрельбой из газового пистолета произошла на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка».
Обновлено вчера в 18:10
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