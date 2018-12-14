Всего с 2010 по 2012 год Тейф получил $150 млн. Тейф получал откаты наличными, а затем выводил деньги из России через зарубежные счета. Как уточняется в документах суда, Тейф и его 41-летняя жена Татьяна сначала переводили деньги, полученные от подрядчиков "Военторга", на офшорные счета.

Откаты «Военторга» и покушение: в чем США обвиняют Леонида Тейфа

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Армия и оружие Армия и оружие В ДНР привели в полную боевую готовность войска

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