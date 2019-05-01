Футбол
Экс-вратарь сборной Германии Адлер объявил о завершении карьерыЧемпионат 07:21
Вратарь «Майнца» Рене Адлер принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба. 34-летний голкипер не принял участия ни в одном матче в нынешнем сезоне из-за серьёзной травмы колена, полученной весной прошлого года.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Происшествия
Резник был обкурен на первомайском шествии в Петербурге
Депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника задержали во время первомайского шествия, так как он, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Общество
Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 начал работу
Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 подключён к сети и начал выдачу электричества в энергосистему России.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в Париже
Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни
Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Политика
США призвали Россию не вмешиваться в события в Венесуэле
Вашингтон ожидает, что Москва не станет вмешиваться в события, происходящие в Венесуэле, заявил 30 апреля советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 16:26
Хоккей
Бобровский сделал 36 сейвов, «Коламбус» снова обыграл «Бостон»
Обновлено в 00:00
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Российский депутат украл невесту
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Несколько человек были задержаны на первомайском шествии в Петербурге
Полиция задержала нескольких участников первомайского шествия по Невскому проспекту.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях
Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.
Обновлено в 10:17
Политика
Экс-дипломат назвал вышиванку и мову символами регресса Украины
Вышиванки и мова стали для огромного числа жителей Украины символами колоссального упадка и регресса, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 03:45
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Ученые рассказали, как нужно отдыхать
Американские ученые рассказали, как людям нужно отдыхать. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:53
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фотографию в бикини
После беременности Полина Гагарина сильно поправилась, но после родов ей невероятно быстро удалось привести себя в порядок.
Обновлено в 04:05
Футбол
Озил: хочу остаться в «Арсенале», я счастлив в команде
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил признался, что хотел бы остаться в клубе.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Общественные деятели из США стали участниками первомайской демонстрации, которая прошла в Симферополе.
Обновлено в 09:12
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика
Мадуро призвал венесуэльцев сказать «нет» вторжению США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал венесуэльцев сказать «нет» вторжению США.
Обновлено в 12:29
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16