Экс-вратарь сборной Германии Адлер объявил о завершении карьерыЧемпионат 07:21

Вратарь «Майнца» Рене Адлер принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба. 34-летний голкипер не принял участия ни в одном матче в нынешнем сезоне из-за серьёзной травмы колена, полученной весной прошлого года.

Политика Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.

Политика Путин уволил главного гаишника Москвы Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-майора полиции Виктора Коваленко от должности начальника управления ГИБДД по Москве.

Происшествия Полицейские избили российскую журналистку в Париже Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.

Политика Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам 6 месяцев, чтобы избавиться от иностранных финансовых активов, полученных в наследство.

Политика Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.

Общество В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.

Происшествия Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Общество Японцы встретили нового императора походом в храм Жители Японии устроили многочасовые очереди в синтоистские храмы в первый день новой эры императорского правления Рэйва.

Общество Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины На Украине с 1 мая вступает в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", которым вводится пеня за долги по коммуналке.

Автоспорт Ровно 25 лет назад погиб Айртон Сенна Ровно 25 лет во время уик-энда в Имоле погиб Айртон Сенна.

Политика Помпео вновь заявил о возможности военной операции в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил, что проведение военной операции в Венесуэле не исключено.

Политика Штаб Зеленского опроверг сообщения о покупке его женой квартиры за полцены «Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — цитирует заявление пресс-службы «РИА Новости».

Шоу-бизнес Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.

Спорт Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.

Кино Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях» Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».

Политика Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.

Происшествия Массовая драка с ножами произошла в Москве В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.

Политика Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.