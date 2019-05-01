Футбол

Экс-вратарь сборной Германии Адлер объявил о завершении карьерыЧемпионат 07:21

Вратарь «Майнца» Рене Адлер принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба. 34-летний голкипер не принял участия ни в одном матче в нынешнем сезоне из-за серьёзной травмы колена, полученной весной прошлого года.
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Призер чемпионата Европы-2008 объявил о завершении карьеры

Советский спорт08:36

Экс-вратарь сборной Германии завершит карьеру по окончании сезона

Газета.Ru08:21

Бывший вратарь сборной Германии Адлер летом завершит карьеру

Sports.ru06:30

Рене Адлер завершит карьеру по окончании сезона

Спорт-Экспресс07:59

Бывший вратарь сборной Германии Адлер завершил карьеру

Матч ТВ07:54

Экс-вратарь сборной Германии Адлер объявил о завершении карьеры

Чемпионат07:21

Бывший вратарь сборной Германии Адлер завершит карьеру по окончании сезона

Sport24.ru08:07
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