Футбол
Экс-вратарь сборной Германии Адлер объявил о завершении карьерыЧемпионат 07:21
Вратарь «Майнца» Рене Адлер принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба. 34-летний голкипер не принял участия ни в одном матче в нынешнем сезоне из-за серьёзной травмы колена, полученной весной прошлого года.
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Происшествия
В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости
Обновлено в 08:37
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Футбол
Банега дисквалифицирован до конца сезона
Аргентинец наказан за грубую игру в матче 35-го тура с «Жироной» (0:1). Судья встречи Гонсалес Гонсалес указал в протоколе, что Банега ударил соперника обеими ногами в грудь после остановки игры.
Обновлено в 04:00
Авто
Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года
Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о действиях при укусе клеща
Роспотребнадзор вновь дал рекомендации по действиям при укусе клеща, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено в 06:07
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Футбол
Кутузов: «Роналду задавал мне тысячу вопросов про „Милан“»
За «Милан» белорусский футболист провел лишь два матча в чемпионате Италии.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Петербурге задержали более 30 участников первомайского шествия
«ОВД-Инфо» позже сообщило, что в Петербурге задержали 32 участника первомайского шествия.
Обновлено в 06:12
Политика
Помпео намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с Лавровым
Госсекретарь США Майкл Помпео намерен в среду обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 09:02
Политика
В Крыму предложили открыть клубы друзей в США и Великобритании
Директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн выступил с инициативой создания клубов друзей Крыма в США и Великобритании.
Обновлено в 09:38
Культура
В Киеве умер создатель герба украинской столицы
Известный украинский скульптор и создатель герба Киева Борис Довгань умер в Киеве на 91-м году жизни.
Обновлено в 05:05
Спорт
CAS отклонил апелляцию бегуньи Семени по поводу мужских гормонов
Южноафриканской бегунье Кастер Семене, имеющей повышенный уровень тестостерона, придется применять препараты, чтобы снизить показатель до женского.
Обновлено в 07:41
Транспорт
Канатная дорога на Ай-Петри открылась в Крыму
Работу возобновила канатная дорога Мисхор — Ай-Петри, которая была закрыта в течение трёх месяцев для проведения профилактических работ.
Обновлено в 08:06
Авто
В России упали цены на автомобили с пробегом
Специалисты составили прайс со средней ценой машины в апреле 2019 года, сообщает издание iReactor.
Обновлено в 07:01
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Политика
Количество убийств евреев выросло в 2018 году
"В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет (однако следует отметить, что массовое убийство в Питтсбурге в октябре было зарегистрировано как один, самый прискорбный случай)", - говорится в докладе, оказавшемся в распоряжении "Интерфакса".
Обновлено в 05:01
Футбол
«Валенсия» планирует выкупить права на Черышева
Обновлено в 07:22
Хоккей
«Адмирал» покинули шесть хоккеистов, контракт с клубом подписал Зайцев
Шесть хоккеистов в связи истечением контрактов покинули "Адмирал", сообщается на сайте владивостокского клуба.
Обновлено в 09:46
Театры
Сухоруков прокомментировал отмену спектаклей из-за его болезни
Актер Виктор Сухоруков рассказал «Звезде», почему руководство Театра имени Моссовета приняло решение отменить спектакли с его участием после того, как артист получил травму.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ
Обновлено в 05:59
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции "Единая Россия" в Народном собрании республики решил на ней жениться.
Обновлено в 08:06
Космос
Уфологи увидели базу пришельцев на острове Пасхи
Обновлено вчера в 02:00
Авто
Футболист Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
Bugatti La Voiture Noir на сегодняшний день является самым дорогим авто в мире.
Обновлено в 08:08