с чего всё началось

В финале Кубка Африки между сборными Сенегала и Алжира со счетом 1:0 победили номинальные гости, передает ТАСС. Победный мяч себе в актив занес форвард Багдад Бунедж. В свою очередь, вратарь сборной Алжира Раис МБоли был признан лучшим игроком финала.

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Авто «КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5 «КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.

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Общество Россия начала экспорт пряников в Китай Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.

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Происшествия Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.