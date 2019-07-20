Футбол
Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка АфрикиГазета.Ru вчера в 22:41
В финале Кубка Африки между сборными Сенегала и Алжира со счетом 1:0 победили номинальные гости, передает ТАСС. Победный мяч себе в актив занес форвард Багдад Бунедж. В свою очередь, вратарь сборной Алжира Раис МБоли был признан лучшим игроком финала.
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29 años después Algeria vuelve a ser campeón de la #AFCON2019 copa africana, vaya fiesta de los zorros del desierto por las calles de París y hasta Londres.Новостной фронт01:33
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Бывший вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки — 2019
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