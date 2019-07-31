Общество
Экс-волонтер рассказал, как охранял Навального от «демшизы»Московский Комсомолец 04:44
Бывший охранник оппозиционера Алексея Навального Петр Проскурин рассказал RT, как работал во время митингов. По его словам, в марте 2017-го безопасностью на митингах занимался координатор московского штаба Николай Ляскин.
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с чего всё началось
Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 23-летний Пётр Проскуркин четыре года (2015—2018) работал в команде Алексея Навального.RT на русском02:14
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Здоровье
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Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
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Происшествия
Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве
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Политика
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Обновлено в 07:05
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
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Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Выявлены снижающие давление напитки
Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.
Обновлено в 03:08
Политика
Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году
Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Политика
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Обновлено в 06:50
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Экономика
Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей
Найденные у арестованных полковников ФСБ России 12 миллиардов рублей, вероятно, собирались вывести за границу или продать.
Обновлено в 09:28
Экономика
Apple снизила чистую прибыль на 8,4%
Компания Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года сообщила о сокращении прибыли на 8,44% — до 41,57 млрд долларов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
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Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
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Обновлено вчера в 12:43
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В Минздраве РФ дали рекомендации по защите от дыма лесных пожаров
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Обновлено в 01:11
Технологии
Американский конгрессмен борется против вызывающего привыкание дизайна приложений
Предполагается, что закон запретит «функции, которые разработаны, чтобы вызывать привыкание», в том числе автовоспроизведение YouTube, Snapstreaks (полоски Snapchat, позволяющие набирать популярность пользователям), бесконечную прокрутку ленты новостей.
Обновлено в 08:12
Космос
Российский «Союз МС» окажется ненужным Европе
Европейские астронавты вскоре перестанут летать на Международную космическую станцию (МКС) при помощи российских пилотируемых кораблей «Союз МС», сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.
Обновлено в 09:13
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено в 05:19