Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 23-летний Пётр Проскуркин четыре года (2015—2018) работал в команде Алексея Навального.

с чего всё началось

Бывший охранник оппозиционера Алексея Навального Петр Проскурин рассказал RT, как работал во время митингов. По его словам, в марте 2017-го безопасностью на митингах занимался координатор московского штаба Николай Ляскин.

Экс-волонтер рассказал, как охранял Навального от «демшизы»

Происшествия В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.

Музыка Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.

Авто Opel Combo Life оснастили новым мотором Модель Combo Life с 1,2-литровым турбодвигателем разгоняется до 100 километров в час за 12,3 секунды.

Здоровье Минздрав посоветовал страдающим от смога гражданам меньше гулять и курить Министерство здравоохранения России посоветовало страдающим от задымления от пожаров гражданам не выходить утром на прогулку, пользоваться увлажнителями воздуха, не курить и не есть жирную пищу.

Единоборства Bellator пожертвовала деньги семье Максима Дадашева Американской промоутерская организация Bellator пожертвовало денежные средства в фонд поддержки семьи погибшего российского боксера Максима Дадашева.

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.

Происшествия СК завел дело о массовых беспорядках 27 июля в Москве Следственный комитет подтвердил расследование трех уголовных дел в отношении участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, которые, по версии следствия, применили насилие в отношении правоохранителей.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа повысят выплаты Ежегодное повышение пенсий работающим гражданам проведут с 1 августа 2019 года.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Общество Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.

Политика Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Авто Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ Четвертое место заняла еще одна модель Lexus – компактный кроссовер NX стоимостью от 2,15 млн рублей, на котором остановили свой выбор 2129 россиян.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Путешествия Десятки россиян погибли в Анталье с начала года С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.

Политика На Украине арестовали танкер РФ На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.

Политика ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.

Политика Личные вещи убитых в ЦАР журналистов направили в Москву Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что личные вещи убитых журналистов направлены из Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москву.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.