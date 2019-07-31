Общество
Экс-волонтер рассказал, как охранял Навального от «демшизы»Московский Комсомолец 04:44
Бывший охранник оппозиционера Алексея Навального Петр Проскурин рассказал RT, как работал во время митингов. По его словам, в марте 2017-го безопасностью на митингах занимался координатор московского штаба Николай Ляскин.
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с чего всё началось
Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 23-летний Пётр Проскуркин четыре года (2015—2018) работал в команде Алексея Навального.RT на русском02:14
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Экс-охранник Навального рассказал, как обманом сгонял людей на незаконные митинги
Народные новости03:42
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