Общество

Экс-волонтер рассказал, как охранял Навального от «демшизы»Московский Комсомолец 04:44

Бывший охранник оппозиционера Алексея Навального Петр Проскурин рассказал RT, как работал во время митингов. По его словам, в марте 2017-го безопасностью на митингах занимался координатор московского штаба Николай Ляскин.
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с чего всё началось

Добровольный помощник Навального рассказал, как охранял его на митингах

Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 23-летний Пётр Проскуркин четыре года (2015—2018) работал в команде Алексея Навального.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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