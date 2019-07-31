Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 23-летний Пётр Проскуркин четыре года (2015—2018) работал в команде Алексея Навального.

с чего всё началось

Бывший охранник оппозиционера Алексея Навального Петр Проскурин рассказал RT, как работал во время митингов. По его словам, в марте 2017-го безопасностью на митингах занимался координатор московского штаба Николай Ляскин.

Экс-волонтер рассказал, как охранял Навального от «демшизы»

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