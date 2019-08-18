Футбол
Экс-волейболист сборной России оскорбил ТуктамышевуГазета.Ru 11:16
Бывший волейболист сборной России, доигровщик уфимского "Урала" Алексей Спиридонов оскорбил фигуристку Елизавету Туктамышеву, передает RT. Спортсменка в твиттере подвергла критике работу арбитров матча шестого тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом".
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с чего всё началось
Сама 22-летняя Туктамышева в своем Twitter отметила, что о судействе часто говорят в фигурном катании, но до «уровня судьи матча Зенит - Ахмат ещё никто не добрался».Московский Комсомолец12:11
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Спиридонов оскорбил Туктамышеву за критику судейства в матче «Зенит» – «Ахмат»
Спорт день за днем06:12
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Обновлено вчера в 05:27
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Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
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Общество
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Обновлено в 09:51
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Больницы Северной Осетии получат в рамках национального проекта "Здравоохранение" современное оборудование.
Обновлено в 11:41
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Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.
Обновлено в 09:00
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
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В логотипе BMW не оказалось никаких пропеллеров
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Футбол
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Происшествия
В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере
После инцидента с отравлением всех детей в лагере осмотрели медики. Признаков кишечной инфекции ни у кого больше не нашли.
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Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»
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Обновлено в 06:26
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Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
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Кино
Завершение «Игры престолов» стало для Джорджа Мартина избавлением
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Сотрудники паба вылили виски Макгрегора в унитаз
Сотрудники ирландского паба в американском штате Флорида вылили виски экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в унитаз, сообщает Irish Mirror.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
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