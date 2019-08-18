с чего всё началось

Бывший волейболист сборной России, доигровщик уфимского "Урала" Алексей Спиридонов оскорбил фигуристку Елизавету Туктамышеву, передает RT. Спортсменка в твиттере подвергла критике работу арбитров матча шестого тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом".

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