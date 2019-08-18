с чего всё началось

Бывший волейболист сборной России, доигровщик уфимского "Урала" Алексей Спиридонов оскорбил фигуристку Елизавету Туктамышеву, передает RT. Спортсменка в твиттере подвергла критике работу арбитров матча шестого тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом".

Политика Кадыров рассказал о своем главном страхе Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем единственном страхе. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале On TV.

Транспорт Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Футбол «Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря мячу Маркова В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Рубина» Евгений Марков с передачи Евгения Башкирова на 72-й минуте встречи.

Авто Great Wall начала продажи нового пикапа с дизайном Toyota Tundra Компания Great Wall объявила старт продаж новой линейки пикапов. Автомобили уже доступны для заказа в официальных дилерских центрах марки.

Религия Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Политика В Москве пройдет несколько протестных акций Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что впечатлен массовостью последней акции оппозиции на проспекте Сахарова, которая очевидно показывает недовольство общества властью.

Общество В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.

Футбол Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьям Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри скрыли поездку во Францию после Ибицы Принц Гарри и Меган Маркл попали в неприятную историю из-за своего тайного отпуска на Ибице.

Политика Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.

Происшествия Посетитель умер на музыкальном фестивале под Нижним Новгородом На музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области скончался посетитель, сообщает в воскресенье, 18 августа, Telegram-канал «Подъем».

Политика В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».

Политика Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Происшествия На Софийской полностью сгорел автобус В воскресенье вечером, 18 августа, на Софийской улице у дома 30/2 дотла сгорел автобус марки MAN. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Теннис Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился без ведома семьи Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился, не известив об этом свою семью.