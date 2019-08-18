Футбол
Экс-волейболист сборной России оскорбил ТуктамышевуГазета.Ru 11:16
Бывший волейболист сборной России, доигровщик уфимского "Урала" Алексей Спиридонов оскорбил фигуристку Елизавету Туктамышеву, передает RT. Спортсменка в твиттере подвергла критике работу арбитров матча шестого тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом".
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с чего всё началось
Сама 22-летняя Туктамышева в своем Twitter отметила, что о судействе часто говорят в фигурном катании, но до «уровня судьи матча Зенит - Ахмат ещё никто не добрался».Московский Комсомолец12:11
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Космос
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Авто
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Обновлено в 01:30
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Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что впечатлен массовостью последней акции оппозиции на проспекте Сахарова, которая очевидно показывает недовольство общества властью.
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Общество
В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу
В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.
Обновлено вчера в 09:47
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Обновлено в 09:47
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Общество
Мэр канадской Оттавы признался в своем гомосексуализме
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри скрыли поездку во Францию после Ибицы
Принц Гарри и Меган Маркл попали в неприятную историю из-за своего тайного отпуска на Ибице.
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В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
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Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
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Происшествия
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Теннис
Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил
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Сын Валерии женился без ведома семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился, не известив об этом свою семью.
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Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
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