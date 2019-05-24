Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБГазета.Ru 06:10
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин дал показания против главы банковского отдела управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники. Черкалин обвиняется в получении взяток.
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Политика
Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Происшествия
После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»
Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро
32-летняя певица Полина Гагарина оказалась в центре скандала из-за обложки своего нового сингла.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Культура
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:13
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.
Обновлено в 06:28
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Xiaomi представила самый дешевый смартфон Redmi 2019 года
Обновлено в 06:24
Политика
В Нидерландах прошли выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.
Обновлено вчера в 17:25
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Кино
Актёр Иван Реон прокомментировал завершение сериала «Игра престолов»
Обновлено вчера в 10:47
Авто
Стала известна цветовая гамма Lada Granta Cross
Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Футбол
Джорджио Кьеллини: «Надеюсь Конте с „Интером“ ничего не выиграет»
Капитан «Ювентуса» Джорджио Кьеллини сообщил, что не хотел бы видеть бывшего наставник черно-белых Антонио Конте во главе «Интера» — Видеть Конте в «Интере» будет ужасно.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
У Кристины Асмус появилась еще одна дочка
Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Авто
На фото показали эксклюзивный внедорожник G-class репера Drake
Периодически в сеть попадают снимки звезд и их любимых автомобилей, особенно если эта звезда — Drake, особенно если этот эксклюзивный Mercedes-Maybach G650 Landaulet стоящий на взлетно-посадочной полосе, а на заднем фоне стоит опять же принадлежащий реперу Boeing 767.
Обновлено в 06:18
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Общество
Роскачество назвало лучшие марки глазированных сырков
Обновлено вчера в 09:36
Экономика
В России запретили табло с курсами валют
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
Обновлено в 05:09
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Минкомсвязи назвало угрозы для изоляции Рунета
Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором называются угрозы, при которых возможна изоляция Рунета.
Обновлено в 01:18
Политика
Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше
Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Квартира Жанны Фриске уйдет с молотка
Вслед за загородным домом, принадлежавшим покойной Жанне Фриске, на продажу выставлена элитная квартира певицы площадью около 90 квадратных метров.
Обновлено в 07:00
Общество
В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за грозы
Обновлено в 04:53