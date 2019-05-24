Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБГазета.Ru 06:10

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин дал показания против главы банковского отдела управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники. Черкалин обвиняется в получении взяток.
Читать в источнике

Подробнее о событии

РБК узнал о показаниях бывшего совладельца «Югры» против полковника ФСБ

Ведомости00:20

Как полковники ФСБ становятся миллиардерами

Росбалт04:17

Экс-владелец банка «Югра» дал показания, которые позволили задержать полковника ФСБ Кирилла Черкалина

Эхо Москвы04:03

РБК: показания против главы банковского отдела ФСБ Черкалина дал экс-владелец банка «Югра»

Новая газета04:18

Экс-владелец «Югры» дал показания на нового «полковника Захарченко» из ФСБ

URA.Ruвчера в 23:57

РБК: показания против полковника ФСБ Черкалина дал экс-совладелец «Югры»

Коммерсантъвчера в 23:40

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Политика

Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Происшествия

После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»

Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро

32-летняя певица Полина Гагарина оказалась в центре скандала из-за обложки своего нового сингла.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Культура

Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:13
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.
Обновлено в 06:28
Экономика

АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга

Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Гаджеты

Xiaomi представила самый дешевый смартфон Redmi 2019 года

Обновлено в 06:24
Политика

В Нидерландах прошли выборы в Европарламент

Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.
Обновлено вчера в 17:25
Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Кино

Актёр Иван Реон прокомментировал завершение сериала «Игра престолов»

Обновлено вчера в 10:47
Авто

Стала известна цветовая гамма Lada Granta Cross

Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Футбол

Джорджио Кьеллини: «Надеюсь Конте с „Интером“ ничего не выиграет»

Капитан «Ювентуса» Джорджио Кьеллини сообщил, что не хотел бы видеть бывшего наставник черно-белых Антонио Конте во главе «Интера» — Видеть Конте в «Интере» будет ужасно.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

У Кристины Асмус появилась еще одна дочка

Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Авто

На фото показали эксклюзивный внедорожник G-class репера Drake

Периодически в сеть попадают снимки звезд и их любимых автомобилей, особенно если эта звезда — Drake, особенно если этот эксклюзивный Mercedes-Maybach G650 Landaulet стоящий на взлетно-посадочной полосе, а на заднем фоне стоит опять же принадлежащий реперу Boeing 767.
Обновлено в 06:18
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Общество

Роскачество назвало лучшие марки глазированных сырков

Обновлено вчера в 09:36
Экономика

В России запретили табло с курсами валют

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
Обновлено в 05:09
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено в 04:01
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Замглавы УФНС по Ростовской области задержана

Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено вчера в 18:23
Политика

Минкомсвязи назвало угрозы для изоляции Рунета

Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором называются угрозы, при которых возможна изоляция Рунета.
Обновлено в 01:18
Политика

Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше

Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Квартира Жанны Фриске уйдет с молотка

Вслед за загородным домом, принадлежавшим покойной Жанне Фриске, на продажу выставлена элитная квартира певицы площадью около 90 квадратных метров.
Обновлено в 07:00
Общество

В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за грозы

Обновлено в 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное