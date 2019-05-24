Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБГазета.Ru 06:10

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин дал показания против главы банковского отдела управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники. Черкалин обвиняется в получении взяток.
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Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Банкир против полковника Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
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