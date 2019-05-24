Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБРБК вчера в 23:00
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
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Хоккей
Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах
В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии
По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб.
Обновлено в 05:19
Экономика
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран
Украина остается одной из самых бедных стран региона по уровню ВВП на душу населения.
Обновлено в 03:18
Политика
Посол США определился с решением бойкотировать ПМЭФ
Посол, сообщила позднее ТАСС представитель дипмиссия США в России Андреа Калан, уже «много раз говорил, [что] для него трудно было бы принимать участие [в форуме], в то время как американский инвестор [глава инвестфонда Baring Vostok] Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору».
Обновлено вчера в 18:30
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
В российской армии появилась новая должность
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Здоровье
Диетолог назвал шаурму полезным перекусом
Шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания.
Обновлено вчера в 23:45
Культура
«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским
Обновлено в 03:46
Авто
В Сети опубликованы рендеры нового Alfa Romeo Stelvio
С порядка 43 тыс. реализованными во всем мире в 2018 году экземплярами модель Stelvio является бестселлером Alfa Romeo.
Обновлено в 04:18
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах
Обновлено в 05:14
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Планируется, что на съезде партия сменит название, будет избран новый лидер и названа первая десятка списка на выборах.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Тульской области напали на полицейского
Неизвестный напал на полицейского в Тульской области. В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника.
Обновлено в 05:18
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Россияне раскупают платья для выпускных
Девушки Российской Федерации отдают в среднем от 4 до 5 тысяч рублей за покупку выпускного платья, как сообщил сервис объявлений Юла.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
МВФ спрогнозировал темп роста ВВП России на уровне 1,4%
Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Обновлено в 03:25
Футбол
«Ньюкасл» может включиться в борьбу за Марио Фернандеса
Английский «Ньюкасл» стал одним из претендентов на приобретение защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Наука
Новая культура эпохи неолита была открыта новосибирскими археологами
Новая неолитическая культура, обнаруженная исследователями Института археологии и этнографии СО РАН (МАЭТ) на юге Западно-Сибирской равнины названа «барабинской».
Обновлено в 02:26