Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБРБК вчера в 23:00

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
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Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Банкир против полковника Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
РБКвчера в 23:00

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Альфа-банк подал пять исков против Хотина

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URA.Ruвчера в 23:57

Как полковники ФСБ становятся миллиардерами

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Экс-владелец банка «Югра» дал показания, которые позволили задержать полковника ФСБ Кирилла Черкалина

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РБК узнал о показаниях бывшего совладельца «Югры» против полковника ФСБ

Ведомости00:20

РБК: показания против главы банковского отдела ФСБ Черкалина дал экс-владелец банка «Югра»

Новая газета04:18

РБК: показания против полковника ФСБ Черкалина дал экс-совладелец «Югры»

Коммерсантъвчера в 23:40
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Главный тренер новоиспеченного чемпиона Сергей Семак прокомментировал возможный состав клуба на крайнюю игру в этом сезоне в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Енисея", передает Sportbox.ru.
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Подходы России и Белоруссии по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым, предложив обсудить расхождение позиций.
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В России запретили табло с курсами валют

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Происшествия

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Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
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Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
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Бывший заместитель главного следователя Москвы Никандров вышел по УДО

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Курск отмечает День славянской письменности и культуры

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Обновленный Haval H9 показали на первых фото

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По данным источников, вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду до 1 апреля внести в кабмин предложения о правовом статусе внебюджетных фондов.
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По словам помощницы артистки, 24 мая Лобода даст концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena.
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Армия и оружие

Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий

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Росгвардия планирует в будущем заменить пистолеты Макарова на пистолеты Лебедева, заявил журналистам руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков.
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