Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против задержанного полковника ФСБREGNUM 02:42
Бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин дал обвинительные показания против начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина, сообщает 24 мая РБК со ссылкой на источники. Как сообщили собеседники издания, Хотин рассказал, что несколько лет платил офицеру за покровительство.
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