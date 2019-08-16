Происшествия

Экс-владелец ФК «Кубань» приговорён к девяти годам лишения свободыRT на русском 08:52

Московский городской суд приговорил Мкртчана к девяти годам лишения свободы, а также назначил ему штраф в размере 900 тыс. рублей. Помимо этого, функционер будет обязан выплатить 198 млрд рублей в пользу Фонда промышленных активов. Отмечается, что предприниматель не признал своей вины.
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с чего всё началось

Мосгорсуд взыскал 199 млрд рублей с бывшего владелеца ФК «Кубань»

Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.
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Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
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