Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонииКрасная весна 14:25
Мкртчан признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении средств, предоставленных ИСД Внешэкономбанком (ВЭБ). Предприниматель будет отбывать девятилетний срок в колонии общего режима, ему назначен штраф в 900 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.Интерфакс08:14
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Общество
ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц
Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея, которого бывшие ученицы обвинили в растлении.
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После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Общество
Суд обнародовал выводы экспертизы по делу «Седьмой студии»
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Обновлено в 15:38
Происшествия
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Армия и оружие
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Обновлено в 08:27
Футбол
«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании
«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:35
Политика
Против главы СБУ возбудили уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд
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Обновлено в 12:15
Здоровье
В России составляют списки детей, которым нужны запрещенные лекарства
Центр паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы составляет списки семей, в которых детям нужны незарегистрированные в России лекарства, сообщила руководитель центра Анна Федермессер.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес
Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семейные отношения
Американская актриса Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семейные отношения.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» претендовали на Балотелли
Бывший форвард "Марселя" Марио Балотелли этим летом мог переехать в Россию.
Обновлено в 14:11
Политика
Спецпредставитель США по КНДР посетит 19 и 22 августа Токио и Сеул
"Специальный представитель Стивен Бигэн 19-20 августа посетит Японию и 20-22 августа Южную Корею для усиления дальнейшей координации в интересах полной и проверяемой денуклеаризации КНДР", - отмечается в документе.
Обновлено в 16:25
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
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Музыка
Земфира спела кавер на песню Цоя в день его смерти
Известная российская исполнительница Земфира обнародовала кавер на песню Виктора Цоя "Я посадил дерево".
Обновлено в 05:23
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Политика
Эксперт рассчитал стоимость Гренландии
Обновлено в 13:06
Происшествия
Бригада «скорой» пострадала при ДТП в Петербурге
Обновлено в 17:18
Происшествия
В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой
В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе в Монако
Светлана Лобода после выступления на фестивале Russian Music отправилась на вечеринку с другими звездами.
Обновлено в 13:32
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено 14 августа в 21:44
Происшествия
Пираты потребуют выкуп за захваченных российских моряков в Камеруне
Пираты захватили в заложники троих россиян у берегов Камеруна. По данным МИД РФ, в плену также оказались пятеро граждан других стран.
Обновлено в 13:48
Политика
В России оценили новую стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал новую стратегию офиса президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению полуострова и Донбасса".
Обновлено в 06:09
Политика
ЦИК Украины распустил избирком в Черниговской области
Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о досрочном прекращении полномочий окружной избирательной комиссии (ОИК) 210-го одномандатного округа в городе Прилуки (Черниговская область) из-за несвоевременной подачи документов об итогах голосования на выборах в Раду.
Обновлено в 10:41
Здоровье
В России снизился возраст сексуального дебюта
Обновлено в 16:17
Авто
В России осенью подорожают автомобили
Эксперты автомобильного рынка предупреждают о повышении цен на автомобили в России уже этой осенью.
Обновлено в 04:00