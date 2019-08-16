Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонииКрасная весна 14:25

Мкртчан признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении средств, предоставленных ИСД Внешэкономбанком (ВЭБ). Предприниматель будет отбывать девятилетний срок в колонии общего режима, ему назначен штраф в 900 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Мосгорсуд взыскал 199 млрд рублей с бывшего владелеца ФК «Кубань»

Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.
Интерфакс08:14

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Осужден руководитель «Индустриального союза Донбасса»

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Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии

РИА Новости07:47

Экс-владельца ФК «Кубань» приговорили к девяти годам колонии за мошенничество

Ведомости08:16

Мосгорсуд взыскал 199 млрд рублей с бывшего владелеца ФК «Кубань»

Интерфакс08:14

Мосгорсуд приговорил украинского бизнесмена Мкртчана к девяти годам за мошенничество

ТАСС08:05

Экс-владелец ФК «Кубань» получил 9 лет колонии за мошенничество

РАПСИ08:01

Украинского бизнесмена осудили в Москве на 9 лет и взыскали 198 млрд руб

РБК09:09
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
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