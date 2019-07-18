Экономика
Экс-владелец Антипинского НПЗ намерен выкупить заводВслух.Ру 02:16
Как пишет РБК, арестованный бизнесмен Дмитрий Мазуров планирует реализовать право на обратный выкуп пакета акций Антипинского НПЗ. Ведь он до сих пор остается поручителем по кредитам Сбербанка, выданным заводу.
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Структура Дмитрия Мазурова заявляет о праве обратного выкупа контроля в Антипинском НПЗ
Коммерсантъвчера в 17:01
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