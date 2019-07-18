Как пишет РБК, арестованный бизнесмен Дмитрий Мазуров планирует реализовать право на обратный выкуп пакета акций Антипинского НПЗ. Ведь он до сих пор остается поручителем по кредитам Сбербанка, выданным заводу.

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