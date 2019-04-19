Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арестRT на русском 11:53
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест. «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Алексею Хотину меру пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует судью РИА Новости.
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Армия и оружие
Под покровом дебатов: ВСУ попытались прорваться в Донбасс
Как пишет «Русская весна» со ссылкой на источники, около 18.00 в пятницу, 19 апреля, бойцы ВСУ после ложного заявления о введении режима «Пасхального перемирия», попытались проникнуть на территорию ДНР.
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Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера
Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
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Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте
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Эксперт прокомментировал прошедшие на Украине предвыборные дебаты
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT прошедшие в Киеве на стадионе «Олимпийский» дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко — кандидатов на пост президента Украины.
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Политика
Помпео пообещал ответ США на «злонамеренную деятельность» России
США намерены предпринимать жёсткие шаги в ответ на действия России, которые Вашингтон может воспринять как злонамеренные.
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Политика
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Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко считает ужасным термин «повстанцы» в отношении бойцов ДНР и ЛНР, который употребил его оппонент Владимир Зеленский.
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В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета
В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
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В России могут появиться частные кладбища
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Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
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Экономика
Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
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Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
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Гаджеты
Samsung вскоре предложит бюджетный смартфон Galaxy A10e
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Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз
Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
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Политика
Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко
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Экономика
Козак пообещал снизить цены на топливо в Крыму к середине года
Цены на топливо в Крыму удастся снизить до общероссийского уровня к середине текущего года, решения для этого уже найдены, заявил журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Обновлено в 07:39
Происшествия
По делу о хищении миллиардов из банка «Югра» задержали его владельца
В операции участвовали следователи, полицейские и сотрудники ФСБ. Хотин задержан по делу о хищении из «Югры» 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Помпео обсудил с главой МИД Британии ситуацию в Ливии
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Великобритании Джереми Хантом ситуацию в Ливии и Йемене.
Обновлено в 14:30
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Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
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Футбол
«Химки» Талалаева за тайм разгромили «Краснодар-2»
Середняки ФНЛ, "Химки" и "Краснодар-2", играли в вынесенном на пятницу матче 32-го тура.
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Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики
Металлический сплав изначально использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки УС-А.
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Футбол
Рэмси получил травму и, вероятно, провел последний матч за «Арсенал»
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Наполи".
Обновлено вчера в 16:08
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Экономика
Доход Набиуллиной вырос за год почти на 1 млн рублей
Кузьминов в 2018 году по-прежнему владел земельным участком площадью 1470 кв. м, дачей в 326,1 кв. м и третью квартиры площадью 70,6 кв. м. 12 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн рублей, при этом годом ранее глава государства получил доход в 18,7 млн рублей.
Обновлено в 09:55
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено в 14:55
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
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