Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арестRT на русском 11:53

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест. «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Алексею Хотину меру пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует судью РИА Новости.

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