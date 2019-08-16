Происшествия
Экс-владелец ФК «Кубань» приговорён к девяти годам лишения свободыRT на русском 08:52
Московский городской суд приговорил Мкртчана к девяти годам лишения свободы, а также назначил ему штраф в размере 900 тыс. рублей. Помимо этого, функционер будет обязан выплатить 198 млрд рублей в пользу Фонда промышленных активов. Отмечается, что предприниматель не признал своей вины.
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с чего всё началось
Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.Интерфакс08:14
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Футбол
Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян.
Обновлено в 16:01
Политика
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Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Обновлено в 05:36
Здоровье
Малиновое варенье блокирует распространение раковых клеток
Согласно исследованиям, малиновое варенье является отличным антиоксидантом, который помогает избежать распространения раковых клеток и усиливает защитные функции организма перед недугом.
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Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька
Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Энергетика
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Обновлено в 15:59
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте чемпионата Испании
Обновлено в 17:05
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия
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В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Футбол
Дубль Левандовски спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»
Встреча прошла в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена и завершился со счетом 2:2. В составе мюнхенского клуба дублем отметился Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты).
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик совершил облет Калининградской области
Самолет ВВС США в очередной раз провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Уфа» расторгла контракт с Ванеком
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
Обновлено в 07:06
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Кино
Райан Джонсон рассказал о работе над новой трилогией «Звездных войн»
Обсуждая с The Observer детектив «Достать ножи», Райан Джонсон в общих чертах описал, как идет работа над другим его режиссерским проектом — новой трилогией «Звездных войн».
Обновлено в 04:09
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Здоровье
Матери больных детей попросили Путина решить проблему с незарегистрированными лекарствами
Матери больных детей обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в разрешение проблемы с получением противоэпилептических препаратов, которые не зарегистрированы в России.
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Шоу-бизнес
Юлия Пересильд со слезами рассказала, как пережила убийство отца
34-летняя актриса откровенно вспоминает о своем детстве, об убийстве отца, которое произошло в день ее рождения.
Обновлено в 09:17
Культура
Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду алкоголя
Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с резкой критикой в адрес популярных советских песен.
Обновлено в 12:00
Политика
Китай ответит на продажу США истребителей F-16V Тайваню
Обновлено в 11:14
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Наука
ROBOpilot совершил первый полет в США
Система ROBOpilot, созданная исследовательской лабораторией при ВВС США, позволяет не только модифицировать обычные легкие самолеты и превращать их в беспилотные, но и выполнять, в случае необходимости, обратное преобразование.
Обновлено в 09:01
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Футбол
«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»
В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено в 16:42
Футбол
«Оренбург» и «Сочи» обменялись голами
В матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» — 1:1. Хозяева открыли счет в матче сразу после перерыва благодаря автоголу.
Обновлено в 12:58