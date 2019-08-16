Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.

с чего всё началось

Московский городской суд приговорил Мкртчана к девяти годам лишения свободы, а также назначил ему штраф в размере 900 тыс. рублей. Помимо этого, функционер будет обязан выплатить 198 млрд рублей в пользу Фонда промышленных активов. Отмечается, что предприниматель не признал своей вины.

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