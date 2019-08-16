Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключенияГазета.Ru 09:00

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
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