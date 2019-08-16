Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

с чего всё началось

Уголовное дело Мкртчана слушалось в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно". Уголовное дело составляет 85 томов, один из которых с секретными материалами, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Игорь Поповский.

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