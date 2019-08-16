Происшествия
Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонииРИА Новости 07:47
Уголовное дело Мкртчана слушалось в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно". Уголовное дело составляет 85 томов, один из которых с секретными материалами, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Игорь Поповский.
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с чего всё началось
Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.РИА Новости07:47
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Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
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Экономика
Правительство выделит 620 млн рублей на реконструкцию «Домодедово»
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Обновлено в 08:42
Происшествия
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В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено в 06:41
Происшествия
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«Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
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Обновлено в 09:25
Политика
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Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 10:10
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Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
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Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Хоккей
Овечкин потренировался в прыжках в высоту
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
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Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Гражданина РФ задержали из-за нападения на депутата Рады
По данным управления Национальной полиции по Киевской области, у 23-летнего гражданина РФ есть вид на жительство на Украине.
Обновлено в 13:52
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Общество
Организаторы митинга 25 августа отказались от его проведения
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено 14 августа в 20:47
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Крыму убили начальника городского отделения МЧС
Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.
Обновлено в 08:56