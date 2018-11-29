Один из бывших участников «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ему предлагали обеспечить попадание в финальную тройку. За это у него требовали 450 тысяч рублей. Об этом мужчина на условиях анонимности рассказал «360».

с чего всё началось

Бывший участник популярного шоу "Битва экстрасенсов" в анонимном интервью телеканалу "360" заявил, что ему предлагали заплатить за выход в финал проекта.

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