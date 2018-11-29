Культура
Бывший участник популярного шоу "Битва экстрасенсов" в анонимном интервью телеканалу "360" заявил, что ему предлагали заплатить за выход в финал проекта.
РИА Новостивчера в 21:29
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с чего всё началось
Один из бывших участников «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ему предлагали обеспечить попадание в финальную тройку. За это у него требовали 450 тысяч рублей. Об этом мужчина на условиях анонимности рассказал «360».Телеканал 360°вчера в 09:18
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Полмиллиона за попадание в финал: экс-участник «Битвы экстрасенсов» рассказал о том, что осталось за кадром
Народные новостивчера в 15:53
«Полмиллиона — и ты в финале». Экс‐участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил проект
Телеканал 360°вчера в 09:18
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